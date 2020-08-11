國產Q2純益暴衝年增6.5倍 EPS 0.55 元寫13季新高

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，在混凝土量價齊揚、高端產品占比提升下，毛利率 17.8% 來到近年高點，稅後純益 7.64 億元，季增 1.8 倍、年增 6.5 倍，每股純益 0.55 元，寫 13 季新高，上半年稅後純益 10.32 億元，年增 2.1 倍，每股純益 0.75 元。

國產第二季營收 45.61 億元，季增 16%、年減 6%；毛利率 17.8%，季增 6.1 個百分點、年增 9.4 個百分點；營益率 13.7%，季增 6.3 個百分點、年增 10.3 個百分點；稅後純益 7.64 億元，季增 1.8 倍、年增 6.5 倍，每股純益 0.55 元。

國產上半年營收 84.97 億元，年減 7%、毛利率 15%，年增 8.4 個百分點、營益率 10.8%，年增 9.2 個百分點、稅後純益 10.32 億元，年增 2.1 倍，每股純益 0.75 元。

國產指出，由於台商回流實質建廠、全台高端廠辦混凝土需求強烈，加上近年佈局的科技行控服務、安心建材履歷、以及擇優出貨的策略奏效，改善獲利表現。

展望下半年，國產認為，目前台商回台投資設廠僅僅處在初步階段，未來在電子大廠群聚效應的帶領下，台商會加速回流，重大投資將形成龐大的房建與商建的規模經濟需求。

此外，國產也看好，政府推動八年 8000 億元前瞻基礎等公共建設加快推動、容積獎勵催化都更危老重建形成規模，都有助推升高端混凝土需求逐季增強。