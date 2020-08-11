日本7月景氣現狀判斷指數持續改善 對未來發展轉趨悲觀

日本 7 月份的景氣現狀判斷指數 (DI) 報 41.1，較前 (6) 月上揚 2.3 個點數，連續 3 個月出現改善。與企業動向及僱用相關的判斷指數出現上揚，家計動向相關的判斷指數持平。景氣先行判斷指數則是報 36，惡化 8 個點數。

日本內閣府週二 (11 日) 公布最新統計數據，7 月份的景氣現狀判斷指數報 41.1，連續 3 個月上升。

日本景氣現狀判斷指數走勢 (圖片來源：日本內閣府)

然而在另一方面，判斷 2 到 3 個月後景氣好壞的「景氣先行判斷指數」報 36.0，較前月下滑 8.0 個點數，在時隔 3 個月後出現惡化。

日本景氣先行判斷指數走勢 (圖片來源：日本內閣府)

對於當前的景氣看法雖有所好轉，但是對於新冠肺炎 (COVID-19) 的第二波疫情爆發有所警戒，也明顯反映在先行方面，看法趨於慎重。

在當前現狀方面，與指數構成有關的企業動向及僱用，先前走緩的改善步調都有出現改善。另外在家計方面，與前月相比則是維持在相同水準。

先行方面，企業動向、僱用、家計，則是全面出現惡化。

日本內閣府在景氣現狀判斷方面的看法，維持先前的「由於新冠肺炎的影響，嚴苛情況雖有所殘留，也觀察到回溫的動向。」而在景氣先行判斷方面的看法，則變更為「雖可看見對於景氣復甦的期待，但是對於肺炎疫情動向的疑慮升溫。」