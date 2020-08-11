台股急挫逾百點失守12800點 三大法人聯手賣超56.6億元

台股今 (11) 日走低，蘋概三王熄火，電子、金融族群普遍走軟，終場前最後一盤指數急殺，下跌逾百點，摜破 5 日線支撐及 12800 點關卡，成交值略縮至 2054 億元，三大法人今日同站賣方，合計賣超 56.68 億元。

加權指數終場收在 12780.19 點，下跌 113.81 點或 0.88%，成交值為 2054.19 億元。觀察籌碼面，外資又轉為賣超 50.41 億元；投信持續賣超 5.9 億元；自營商小幅賣超 3837 萬元，三大法人合計賣超 56.68 億元。

股王大立光今日除息，每股配發 79 元現金股利，早盤一度填息 5 成，但股價隨即翻黑，一路在平盤下震盪，終場下跌 0.9%，收 3885 元；台積電及鴻海皆下挫，分別收 429 元、79.8 元；聯發科遭遇賣壓，今下跌近 2%，失守 700 元大關；聯電、廣達、和碩等也都跌逾 1%。

關注盤面焦點股，太陽能廠茂迪第 2 季轉盈，毛利率攀至 16% 創近 10 年新高，激勵今日股價亮燈漲停；陽明受惠長線運價看漲，股價直奔漲停板。

台玻今日登高一呼，股價亮燈漲停，玻陶小兵中釉、冠軍群起呼應；橡塑膠族群也相對有撐，輪胎廠泰豐、正新上漲約 3% 左右，建大、國際中橡也表現不俗；台塑、台化維持上漲走勢，達新、中石化均漲逾 2%。

生技股人氣渙散，上市櫃生醫指數翻黑，其中，康友 - KY 董座失聯，負面消息不斷，股價再吞一根跌停，鎖在 85.9 元；生華科同步落入跌停；亞諾法、ABC-KY、國光生、泰博、基亞、高端疫苗等跌勢也相當重。

法人表示，新台幣持續走升，資金行情仍暢旺，大盤守穩五日線及 12800 點關卡，短線上只要不出現帶量下殺，盤面仍屬高檔震盪格局，中長線投資人可留意拉回量縮止穩訊號，再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。