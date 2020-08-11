〈台股盤後〉電子權值獲利了結能量釋放 跌逾百點失守12800點

台股今 (11) 日在 7 月營收公告告一段落，獲利調節賣壓出籠，電子以及生技股全面走弱，指數下跌 113.81 點或 0.88%，收 12780.19 點，成交金額 2054 億元。

觀察今日大型權值表現，台積電下跌 1.5%，聯發科跌逾 1.8%，鴻海以及大立光、台達電等也有近 1% 的跌幅，壓抑今日大盤表現；其餘大型電子股方面，跌幅較重包含緯穎跌 6%、群光及智邦也有半根跌停，臻鼎 - KY、宏碁、健鼎、和碩等也有 2-3% 跌幅。

族群股方面，IC 設計族中先前飆漲的愛普，昨日法說會後，今日重挫跌停，另外，千金譜瑞 - KY 以及信驊也雙雙跌 3%，矽力 - KY 挫近 2%，祥碩也同樣收黑，表現較為弱勢。

杏輝及子公司杏國今日下午將進行三期期中解盲，公布杏國研發中新藥 SB05PC 全球胰臟癌三期人體臨床試驗期中分析（IA）結果，今日生技族群表現同樣觀望，生華科跌停，中天重挫 7.2%、永昕、基亞、寶齡富錦等也紛紛走跌。

法人分析，本周上市櫃半年報公告將告一段落，接下來就進入營收財報空窗期，由於台股目前位階高檔，加上疫情、美中關係依舊嚴峻，市場觀望氛圍恐更加濃厚，慎防獲利調節賣壓。