〈台股盤中〉電子權值股熄火 中小型股接棒撐盤 量縮平盤附近震盪

台股近期在熱錢行情力撐下維持高檔震盪，今 (11) 日以下跌 37.54 點開出，資金從大型電子股轉往中小型股，櫃買指數午盤前率先由黑翻紅，帶動指數跌幅收斂，盤中一度翻紅站上 12900 點，午盤前則在平盤附近震盪，預估成交量收斂至 2000 億元。

觀察蘋概三王全面熄火，台積電、鴻海午盤前皆在平盤下震盪，股王大立光今除息 79 元，發出逾百億元現金股利，但午盤前也由紅翻黑呈現貼息走勢，其他權值股，聯發科也在盤下，不過欣興、正新、聯強、瑞昱皆力守盤上，台塑四寶表現也不俗。

盤面上強勢族群，PCB 族群中 ABF 載板欣興早盤開高走高，午盤前漲逾 8%，景碩也漲逾 4%，太陽能族群茂迪營運提前由虧轉盈，早盤亮燈漲停鎖死，達能、中美晶也在盤上。

弱勢族群集中生技族群，康友 - KY 昨重訊公告董座失聯、子公司設備遭抵押，今日開盤再度跌停鎖住，亞諾法、永光、ABC-KY、國光生、毛寶、中化生也都在盤下震盪，其他包含電器電纜、紡織、汽車、水泥族群表現也相對大盤弱勢。

鄰近亞股則全面走揚，香港恆生指數大漲逾 2%，日經指數、韓國股市漲幅達 1%，滬深指數漲幅也接近 1%，櫃買指數方面，今在中小型股強勢表態下，相對大盤強勢，午盤前力守紅盤。

法人指出，台股多頭趨勢不變，短線個股輪動快速，但今預估成交量萎縮至 2000 億元上下，代表大盤偏向橫盤整理，近期也適逢第 2 季財報揭露高峰期，建議投資人留意具基本面支撐、股價偏低個股。