蘋果三王熄火 台股人氣渙散下跌113點收12780點

美股周一漲跌互見，台股今 (11) 日多頭人氣渙散，蘋果三王熄火，半導體、電子、金融族群普遍走軟，櫃買指數更翻黑急速下挫，加權指數終場收 12780.19 點，下跌 113.81 點或 0.88%，成交值略縮至 2054.19 億元。

股王大立光今日除息，每股配發 79 元現金股利，早盤一度填息 5 成，但股價隨即紅翻黑，一路在平盤下震盪，終場下跌 0.9%，收 3885 元；台積電及鴻海皆下挫，分別收 429 元、79.8 元。

其他權值股方面，聯發科 7 月營收繳出亮麗成績單，不過股價仍遭遇賣壓，今日跌近 2%，失守 700 元大關；台達電、聯電、廣達、國巨、和碩、國泰金、和泰車等股價同步走軟；台塑、中華電、中鋼、富邦金等維持上漲走勢。

高價股同樣面臨高檔修正壓力，祥碩尾盤爆出大量，跌幅收斂至 1% 內，終場收 1800 元，驚險守住股后寶座，矽力 - KY 則跌近 2% 收在 1750 元，信驊及譜瑞 - KY 也下跌逾 3%。

生技股仍是盤面最弱族群，康友 - KY 董座失聯，利空負面消息不斷，股價吞第 3 根跌停板，1.8 萬張委賣高掛；生華科同步落入跌停；亞諾法、ABC-KY、國光生、泰博、基亞、高端疫苗等跌勢也沉重。