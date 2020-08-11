新一代Xbox、PS5可望刺激玩家升級顯卡 Nvidia股價將水漲船高

繪圖晶片製造商 Nvidia (NVDA-US) 今年股價已經翻漲近一倍，但新一代電玩主機可能會刺激遊戲玩家升級系統，進而再帶來一陣助力。

美銀證券分析師 Vivek Arya 指出，根據 Valve 旗下的 Steam 線上電玩商店數據顯示，PC 的遊戲玩家幾乎沒有硬體能與 Sony(SNE-US) 和微軟 (MSFT-US) 今年稍晚將推出的新主機媲美。多數人透過電玩主機玩遊戲，而非透過 PC 玩遊戲，所以新系統 Xbox 的 X 系列和 PlayStation 5 可能會成為性能和遊戲開發人員的新基準。

微軟和 Sony 都有遊戲主機相關聯的商店，因此透過 Steam 進行的銷售對象大多是 PC 玩家。

Arya 寫道，目前使用 Steam 的 Nvidia 遊戲玩家中，大約有半數正在使用該公司 2016 年推出的 GPU 架構，僅有 10% 的人使用的顯卡能與新主機媲美。

「這意味著，一旦今年稍晚的新電玩主機推出後，現有玩家中 90% 可能會有強烈動機升級到均價更高的現存圖靈產品，也有可能一次到位，直接升級到下一代 7 奈米的 Ampere 產品。」Arya 說。

根據 Arya 的研究，大約 75％的 Steam 玩家使用 Nvidia 顯卡，而大約 16％ Steam 卡玩家使用的是由同業 AMD (AMD-US) 設計的顯卡，剩餘玩家則是使用 CPU 內集成的顯卡。

Xbox 和 PlayStation 是建構在 AMD 晶片架構上。

Jefferies 分析師 Mark Lipacis 週末研究報告指出，由於英特爾 (INTC-US) 製造 7 奈米晶片卡關，AMD 預計會加速取得市場份額，未來 2 至 3 年間可望奪走英特爾現有的 30% 市場份額。

Nvidia 是最昂貴的晶片股之一，其交易價格是遠期本益比的 52 倍。在 40 位追蹤 Nvidia 的賣方分析師中，32 位給予等同「買進」的評級，6 位評為「持有」，僅有 2 位建議「售出」，平均目標價為 406.82 美元，約較上週五收盤價 447.98 美元下跌 9.2%。

Arya 將其目標價自 460 美元調升至 520 美元，並重申其「買進」評級。但他指出，Nvidia 數位中心的晶片銷售可能在 10 月止的當季承受壓力，一如英特爾與其他同業在財報中所述。

Nvidia 週一下跌 0.31% 至 446.60 美元，今年迄今漲幅為 89.8%。