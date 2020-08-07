納指突破11000點！美股全靠科技股？

納斯達克綜合指數再次出現吸睛表現，美股靠科技股一枝獨秀嗎？

納斯達克指數今年迄今走勢

納指週四上漲 1% 至 11108.07，且史上首次收盤突破 11000 點，與此同時 S&P 500 上漲 0.6% 至 3349.16，朝 3400 點邁進；道指收高 185.46 點或 0.7% 至 27386.98，但要返回 3 萬點還有一段路要走。

美股上漲原因是失業救濟金請領人數報告優於預期，同時，市場也期待國會通過新一輪新冠疫情紓困措施，Covid-19 疫情沒有更惡化的消息也可能助長美股一臂之力。

勞工部週四公布，初次請領失業救濟人數 3 週來首見下降，自 144 萬人下降至 119 萬人，為 6 月初以來最大單週下降人數，分析師原預期 140 萬人請領。

Gorilla Trades 策略師 Ken Berman 表示，「儘管本週稍早有一些悲觀的預測，但現在兩黨對下一輪刺激措施達成協議的希望在即。納指今日收盤史上頭一回突破 11000，鞏固其作為全球最強基準的地位。」

週四臉書 (FB-US) 和蘋果 (AAPL-US) 分別大漲 6.5% 和 3.5%，這無疑會令人擔憂這波漲勢過度集中，但 Leuthold Group 分析師 Jim Paulsen 主張，這波漲勢並不獨厚科技股，事實上投資者更應該將焦點放在原物料、能源和工業股。

「從 3 月 23 日的低點開始，市值加權的 S&P 500 指數迄今上漲約 49%，所謂只靠尖牙股色表現所支配的美股漲勢中，11 個廣泛領域中有 5 個表現最佳，其中 3 個對經濟有高度敏感性，即原物料、能源和工業，沒有尖牙股。」Paulsen 說。