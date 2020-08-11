新商品如何用於退休規劃？三位精算副總這樣說

文●梁惠閔

今（二○二○）年，是別具意義的保險保障年。其中七月的變動幅度最大。保險商品改版，保費調漲、保障增加，商品內容也更具多元差異性。

保險新制上路後，原先偏重理財性質的儲蓄險，保障成分提高，儲蓄比重降低，以符合死亡保障最低比率規定，以回歸保險保障功能。

簡單來說，與過去相比的保單相比，繳交相同保費、相同期間，累積到保價金的金額會減少，因此，若想透過具有類定存效果的儲蓄型商品，達到與七月新制上路前相同的增值效果，就必須拉長繳費年期，或者繳更多保費。

這樣一來，過去熱賣的儲蓄險，優勢將不如以往。

靠儲蓄險規劃退休？

時間拉長 死亡保障增加

過去，許多民眾會透過儲蓄險，累積未來的退休金源。未來，這樣的做法還行得通嗎？對此，國泰人壽資深副總經理吳俊宏認為，這波調整後的儲蓄險商品，雖然需要更多的累積時間，但保障成分也提升，累積退休金的同時，也能享有壽險保障。

換句話說，只想透過儲蓄險「存錢」，而非獲得「保障」的人，這類商品的效益，恐怕會愈來愈低於期待。

新光人壽副總經理林漢維認為，保險具備保障功能，這是其他理財工具無法提供的效果。商品改革既已成事實，應從「保險回歸保障」的角度，重新認識保險商品。尤其退休是人生大事，想追求更有品質的老後生活，就必須及早準備。

儲蓄險優勢不再

這張保單成退休新寵

想要幸福的退休安養生活，必須先對個人老年的醫療保障、生活無法自理的長照風險，都有良好規劃，以免侵蝕退休金。各族群進行退休規劃時，檢視基本保障，先將醫療、長照風險補足後，再依人生階段的轉變，規劃儲存退休金。

其次便是尋求穩健的退休金儲備管道，兼考量到通膨因素。如今保險商品設計多元，相對適合不同年齡層、不同需求族群從中挑選適合的商品，逐步累積退休資產。

新制上路之後，過去可如基金般短期進出的儲蓄險消失，取而代之的是適合中長期資金累積規劃的商品，保價金的累積時間拉長，儲蓄險作為退休工具的優勢不再。

因此，除了死亡保障，面對人口老化、平均餘命增加的風險，「退休」將成為未來保險商品的重要功能。隨著儲蓄險降溫，國人退休風險需求增加，市場預估下半年投資型商品，將成為新寵。

來源：《現代保險雜誌》 380 期

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