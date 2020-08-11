【國內郵輪跳島】不便險賠不賠？關鍵在這

文●楊佳真

若說觀光業是疫情下首當其衝的產業，迎來最大黑暗期的郵輪業，應該稱得上最大受災戶了。

華航不會因為復航墜機而業績下滑，圓山飯店不會因為晶華酒店失火拉低住房率，但是郵輪不一樣，但凡有一次大型意外，遺世獨立的海上皇宮，瞬間變成孤立無援的海上煉獄，整個產業都深受其害。

台灣去（二○一九）年郵輪旅客逼近九十五萬人，今年二月，豪華遊輪「鑽石公主號」破百人感染武漢肺炎，停泊基隆港的「寶瓶星號」也鬧得人心惶惶，所幸最後無人染疫，安全下庄，但全球郵輪業全面熄火，取消暑假旺季的所有航次，作為郵輪母港的基隆港，也損失超過二十億元。

郵輪兼具運輸與娛樂功能，旅客或許可以不搭郵輪，但是不論回國避疫或出國洽商，都沒辦法不搭飛機，這也是郵輪在這波疫情中，受災最慘重的原因之一。

跳島行程秒殺

郵輪市場露曙光

幸虧台灣抗疫有成，國內旅遊逐步解封，旅行社也看準商機，火速推出「郵輪跳島」新玩法搶客，一開賣就創下四十八小時完售的驚人紀錄，讓郵輪復甦露出一線曙光。

有了前車之鑑，民眾對於郵輪的防疫設備非常關注，郵輪業者也記取教訓，在客房和公共空間配置新的進氣系統，並在船上醫療中心設置負壓隔離室，甚至部分客房也能作為隔離空間使用。即便如此，郵輪仍是密閉空間，接觸風險不應忽視。

值得一提的是，「寶瓶星號」曾滯留外海，回港後又因檢疫延誤多時，除了投保「郵輪綜合險」外，多數旅遊不便險恐怕都無法獲賠，民眾這才意識到，只保一般的旅遊險還是不夠！

由於多數旅遊不便險條款規定，必須搭乘「定期班機、水上或陸上『大眾運輸工具』」，而「郵輪」大多不符合這項定義，因此，搭乘郵輪產生的行程延誤或取消的費用，就無法獲得補償。

除了旅客自行購買的旅遊險之外，搭乘郵輪還有哪些保障呢？

郵輪乘客享有傷害險

至少二五○萬死亡保額

一架飛機或一艘郵輪載客量，少則百人、多則上千人，萬一出事，賠償金額只能用天價來形容，因此政府都會強制要求業者投保責任險。

搭飛機時，每位旅客享有至少死亡三百萬元、重傷一百五十萬元的責任險保障，而郵輪沉船風險不亞於墜機事故，按規定，業者除了須投保營運人責任保險，保障對船員及第三人的傷亡責任外，還須投保旅客傷害保險，失能或死亡保額至少二五○萬元、傷害醫療每人至少三十萬元。

此外，旅行業也須按規定投保責任險，民眾若是向旅行社購買套裝行程，每人都可享有意外身故兩百萬元、體傷十萬元、家屬善後費用（國內五萬元、國外十萬元），及證件重置兩千元等保障，比如國內規模較大的東南旅行社，就投保了總金額五億元的旅責險。

買對意外險

保額放大四倍

除了郵輪公司提供的基本保障外，旅客通常也會有個人意外險和旅平險，不論搭乘何種交通工具，都可以保障醫療、失能及死亡事故，雖然並未排除郵輪事故，但若「買對保單」更有機會獲賠四倍保險金！

部分意外險和旅平險保單，針對搭乘「大眾運輸工具」發生的意外，提供保額二～四倍加乘給付，不過，每張保單對大眾運輸工具的定義略有不同，通常是指捷運、公車、火車等有固定班次往返的交通工具，至於結合運輸和娛樂兩種功能的「郵輪」往往介於大眾運輸工具的灰色地帶。

因此，民眾在選擇意外險和旅平險時，可留意保單中的「大眾運輸工具」是否包括郵輪，萬一不幸身故，家屬最高可獲得保額四倍的保險金。

來源：《現代保險雜誌》 380 期

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