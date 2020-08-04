柯達股價暴漲後回跌 美股投資者正風行短線操作

在柯達 (KODK-US) 宣布獲得美國政府融資進行製藥的消息傳出後，柯達的股價曾在兩日內一度飆漲 2757% 至 60 美元，不過隨後幾日持續下滑至本週一 (3 日) 的收盤價 14.94 美元。有報導認為，柯達股票的大幅上漲，是當前市場泡沫又一例證。

報導指出，很多證據表明，柯達股票正在被投資者進行短線操作。根據追蹤散戶交易的平台 Robintrack 的數據顯示，柯達是過去一週內該平台上交易最活躍的股票之一，僅次於特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和生物科技類股等熱門股。

不過，過去幾天內柯達股價的大幅下跌，可能表明散戶政在做空，或是進行獲利了結。分析公司 S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 在一份報告中表示，投資者可能看準了過去一週的巨大收益，如今正在進行獲利了結。

報導認為，無論哪種方式，柯達股票的快速上漲和大幅回落，都表明了散戶投資者是在進行短線交易而不是長線操作。儘管柯達擁有在底片相關業務中豐富的化學基礎和經驗，但美國政府的投資，讓柯達決定生產學名藥，並不表示柯達將因此成為像是輝瑞 (PFE-US) 或是默克 (MRK-US) 那樣的製藥巨頭。

今年以來，除了柯達之外，像是赫茲、JCPenney 等公司股價，都曾經在聲請破產後出現暴漲暴跌的現象。投資管理公司 Thornburg 總裁 Jason Brady 表示，這種炒作基本面較差的股票的情況，是使得美國股票市場品質走向下坡。