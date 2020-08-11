〈美股盤後〉波音卡特彼勒領軍 道瓊漲逾350點 標普逼近歷史高點

中國經濟數據優預期，以及沙烏地阿美對石油需求前景抱持樂觀，原油價格上漲帶動了能源股，亦推升了大盤指數，消弭了美中緊張局勢加劇和新一輪刺激方案缺乏進展的擔憂，週一 (10 日) 美股本州開局良好，四大指數僅那指收黑。

波音和卡特彼勒領漲，道瓊指數漲逾 350 點，標普上漲 0.29%，距歷史高點僅 1%，那指連續兩個交易日下跌。

美國財政部長梅努欽稱，白宮願意在兩黨的紓困談判中提供更多資金，若民主黨願意就共和黨的一些要求讓步，可能最快本週可敲定新一輪刺激法案。

為了報復美國制裁涉港人士，中國宣布將制裁 11 名美國人，包括推動《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》的參議員盧比奧。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,990 萬例，死亡數突破 73.2 萬例。美國迄今累計確診數超過 505 萬，死亡人數超過 16.2 萬。

世衛組織 (WHO) 秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 警告，全球抗疫資金存大巨大的缺口，但仍有希望的新芽，現在對世界是一個艱難的時刻，但哪個國家 / 地區或城鎮反轉新冠疫情永遠都為時不晚。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任 Michael Osterholm 稱，在沒有疫苗的國家，11 月至隔年 2 月將是艱難的幾個月。

週一 (10 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 357.96 點，或 1.30%，收 27,791.44 點。

標普 500 指數上漲 9.68 點，或 0.29%，收 3,360.96 點。

那斯達克指數下跌 42.63 點，或 0.39%，收 10,968.36 點。

費城半導體指數上漲 0.74 點，或 0.034%，收 2,179.60 點。

A 標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、工業、材料板塊領漲；通訊服務、醫療保健和資訊科技領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅蘋果獨強。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.45%，市值來到 1.93 兆美元。臉書 (FB-US) 下跌 2.03%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.99%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.10%。

道瓊 30 檔成分股多收高。波音 (BA-US) 上漲 5. 52%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 5.26%； 雷神技術 (RTX-US) 上漲 4.90%；Nike (NKE-US) 上漲 3.49%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.38%。

費半成分股漲跌互見。安森美 (ON-US) 上漲 5.18%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.75%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.48%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.31%；AMD (AMD-US) 下跌 3.08%；美光 (MU-US) 上漲 0.82%。

台股 ADR 表現不佳。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.25%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.71%。

焦點個股消息

推特 (TWTR-US) 上漲 0.81%，外媒引述消息人士報導，已針對 TikTok 美國業務，與 TikTok 母企字節跳動 (Bytedance) 進行數週的收購談判，成為繼微軟 (MSFT-US) 後又一美企表達收購意願。

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (BRK.A-US) 上漲 1.43%。上週六 (8 日) 該公司宣布，第 2 季支出創紀錄的 51 億美元買回自家公司股票。

美高梅國際酒店集團 (MGM-US) 上漲 13.83%。美國傳媒大亨 Barry Diller 持有的 IAC/InterActive 透露，已購入美高梅國際酒店 (MGM Resorts) 的 12% 股權。

柯達 (KODK-US) 週一暴跌 28.13%，因為美國政府旗下國際發展金融公司 (DFC) 決定，暫緩向該公司發放貸款，直到美國證券交易委員會 (SEC) 釐清柯達內線交易疑雲。

關鍵經濟數據

美國 6 月 JOLTS 職位空缺數據報 589 萬人，預估 530 萬人，前值 537 萬人

華爾街分析

Grant Thornton 公司經濟學家 Diane Swonk 表示，美國經濟正走在一條即將分叉的道路上，一種是在新的聯邦支持下實現更快的復甦，另一種是因家庭在竭力掙扎導致 W 型衰退和滯後的復甦。

Pictet 資產管理公司高級投資經理 Ella Hoxha 認為，並不感到驚訝市場近期走勢就像溜溜球般，反映制裁等短期發展，但更重要的是，制裁似乎更像是針鋒相對的外交爭端，而不是具有深遠經濟影響的事情。

科技股在今年大漲之後轉跌，AlphaSimplex Group 分析師 Katy Kaminski 表示，科技股是今年為數不多的幾個有韌性的行業之一，如果你看到該板塊出現小幅回落，我不會感到驚訝，因為它是韌性較強的產業之一。

Vital Knowledge 分析師 Adam Crisafulli 表示，這實際上表明，在強勁的財報季和上週看漲的 7 月經濟數據的鼓舞下，投資者對宏觀經濟前景更加樂觀。

E * Trade Financial 交易和投資產品董事總經理 Chris Larkin 表示：「我們正進入不穩定的一周，標普指數處於歷史最高水平，是否將突破了重要的心理關口？這取決於市場如何能夠逐步應對迫在眉睫的貿易緊張局勢和華府的詭計。」