長榮航連2季虧損 上半年虧掉逾18億元

長榮航 (2618-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季稅後虧損 6.14 億元，每股虧損 0.13 元，連二季虧損，不過，虧損較上季收斂約 50%，累計上半年虧損 18.34 億元，每股虧損 0.38 元。

長榮航第 2 季合併營收 192.89 億元，年減 56%，營業毛利 25.83 億元，年減 42.33%，毛利率 13.39%，年增 3.18 個百分點，營業利益 1.85 億元，年減 83.22%，營業利益率 0.96%，年減 1.55 個百分點。

長榮航說明，第 2 季客運營收 15.24 億元，年減 93.6%，而上半年客運營收 201.68 億元，年減 59.6%，主要是因新冠肺炎疫情衝擊，導致各航線營收皆下滑，客運運量減少 60.5%。

貨運方面，第 2 季貨運營收 143.42 億，年增 137%，上半年達 207.21 億元，年增 70.7%，緩和了客運量銳減的壓力。

長榮航表示，上半年充分利用貨機機隊並善用客機的客艙和貨艙載貨，降低衝擊，隨著市場則因供需失衡使運價上揚，單位收益增加 69.6%。

展望後市，由於目前各國防疫物資需求再度升溫，推升空運價格調漲，8 月中旬台灣飛美國線空運運價續漲 20-25%，第四季又將迎來傳統旺季，貨運將持續作為長榮航的主要支撐動能。