海運Q3旺季熱 長榮艙位供給緊 美國線7月需求已超過去年

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長張正鏞指出，第一季由於疫情衝擊、中國停工，使單季出現小幅虧損，但較預期好很多，6 月以來更臨時追加短租船因應旺季來臨，「艙位很緊」，7 月單月美國線艙位需求就超過去年，加班船一路開，而歐洲線與去年表現差異不大，顯示第三季傳統旺季可期。

張正鏞說明，目前長榮運能市占率約 5.4%、總船隊數 192 艘，後續還有 61 艘船待交。

即便處在疫情期間，全球所有碼頭並沒有受到明顯影響，就連現在疫情相對嚴重的美國、中南美洲碼頭作業都正常，張正鏞強調，所有合約在上半年該談的都談了，價格並未明顯受疫情衝擊，且過去每年約使用 300 多萬噸油，今年以來油價成本低很多，有利第二季成本表現。

長榮統計，4 月起平均運價逐漸增加，至 6 月已達每 TEU 達 791 美元， 為 2 月以來的高點，而運量來到 56 萬 TEU，同創 2 月來新高，反觀每噸油價在 2 月達 496 美元後，逐月下跌。

張正鏞說，長榮也善用第一季疫情衝擊市場需求的時間，積極將船隊送進船塢加裝脫硫塔。

另外，由於疫情並未真正緩解，需求不確定高，長榮提到，後疫情時代可留意的現象包括有反全球化的保護主義興起、區域經濟興起，產業供應鏈去中化等，張正鏞強調，疫情使國際需求減緩、航商加速運力調整，航商聯盟是既合作又競爭，而長榮每個航線均規畫投入最適的船型，並裝設脫硫塔，可使用最低油價的高硫油，具競爭優勢。