南韓衛生當局 發現3種新的COVID-19基因序列突變

南韓的公共衛生當局在週一 (10 日) 表示，他們自境外移入的新冠肺炎 (COVID-19) 確診案例中，發現 3 種新的基因序列突變。

《韓聯社》週一 (10 日) 報導，根據韓國疾病管理本部 (KCDC) 說法，南韓在 3 個境外移入 (巴基斯坦 2 例、烏茲別克 1 例) 的肺炎確診案例中，於新冠病毒表面上的棘蛋白發現了基因突變。

KCDC 表示新的突變，與世界衛生組織 (WHO) 所營運之「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID) 資料庫中註冊的 7 萬 8810 個病毒的基因序列不同。

這個發現是基於 KCDC 在 776 例新冠肺炎確診所作的分析，其中有 597 例是本土案例，179 例是境外移入。

依照 GISAID 資料庫，新冠病毒依基因序列的不同，被分類為 S、V、L、G、GH、GR 以及其他等，共 7 種菌株。

KCDC 說，在 437 個本土案例發現 GH 型的演化支，其大多數都與該國某大型電子商務公司倉庫發生的群聚感染有關。

從 S 型菌株突變而來的 GH 型演化支，在細胞當中的增殖良好且更具傳染力，這也使得傳播速度更加迅速。

KCDC 也提到 V 型是南韓第二常見的新冠肺炎演化支，共有 120 個本土傳染案例與其相關。

根據 KCDC 說法，有 32 個本土確診被分類為與 S 型演化支有關，8 個案例被分類為於 GR 型有關。

KCDC 也提到在 179 個境外移入案例當中，有 100 個案例 (56%) 被分類為與 GR 型演化支有關，40 個案例被分類為與 GH 型演化支有關，18 個案例被分類為與 G 型演化支有關。

KCDC 表示南韓在週一 (10 日) 確認有 28 個新增肺炎確診，其中包含 17 個本土案例。累計確診達到 1 萬 4626 例。