疫情、中美衝突未散 經濟撐腰美股漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 美國新一輪刺激法案陷入僵局，然而在新公布的數據亮眼下，美股強勁上漲 2.5%，小型股漲幅達到 6.0%，包含 ISM 製造業指數、耐久財訂單、就業等數據皆優於預期；

2. 歐元區７月份製造業指數終值連續第二個月站回擴張區，零售銷售年增率來到 1.3%，顯示經濟狀況逐漸改善，歐洲股市上漲 2.5%。

新興市場

1. 中美衝突不斷，除了先前外交衝突未平，美國週五在公布 11 名制裁官員名單，美國總統同時簽署行政命令禁止美國個人或企業與微信和 TikTok 有業務來往，中國股市下半週出現明顯拉回，但週度仍上漲 1.2%；

2. 印度 6 月份物價年增率來到 6.1%，因此央行在 8 月份會議中決議在物價降溫之前，維持目前利率不變，但重申其寬鬆立場以支持經濟，7 月製造業採購經理人指數不如預期，股市仍在資金湧向新興市場的背景下，上漲 1.2%。

債券市場

1. 儘管新冠疫情、中美衝突仍在持續，但各項經濟數據展現反彈跡象，全球政府債券下跌 0.3%；

2. 全球高收益債券利差收斂，指數上漲 0.6%，美元走弱加上經濟刺激的措施，新興市場 6、7 月份皆引進資金淨流入，新興市場債券上漲 1.2%。

原物料、匯率

1. 黃金價格一舉突破 2,000 美元 / 盎司大關，收在 2,035.55 美元 / 盎司，在避險情緒未散和實質利率降低的支持下，金價單週上漲 3.0%；

2. 黎巴嫩發生巨大爆炸，以及美國上週庫存減少 737.3 萬桶（預估值為 335 萬桶），油價上漲 2.9%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/08/10（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/07）

資料來源: Bloomberg，2020/08/10（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/08/07）

三大市場關鍵事件及分析

1. 原油庫存大減，有利油價

美國商用原油庫存連續兩週下降，累積減少近 1,800 萬桶，在美國煉油廠產能利用率持續回升下，庫存有機會繼續下降並激勵油價上漲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2020/8/6。

2. 債市超平靜，股市將跟進？

1990 年以來，美國公債波動率與恐慌指數走勢相似，如今超低的美國公債波動率暗示恐慌指數將下滑，有利美國股市未來表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/8/6。

3. 物價驚驚漲，印度央行好為難

隨著油價反彈，印度國內物價年增率攀至 5 年來高點，令印度央行救經濟的力道受限，原本反彈就十分乏力的印度經濟，要恢復到疫情前水準還要再等一等。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/10。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/08/06。

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