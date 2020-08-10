比爾蓋茲：做好社群並不容易 收購TikTok如「有毒聖杯」

微軟創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates) 週末接受美國科技資訊網站 Wired 訪問，提到微軟 (MSFT-US) 有意收購 TikTok 一案，蓋茲形容，這就像是個有毒聖杯 (Poisoned Chalice)，誰也不知道接下來會如何發展。

有毒聖杯通常用來形容事物看似美好，但後來可能引來災難。蓋茨用這一詞語形容收購案，主要是因為要經營好社群媒體並非易事。

蓋茨指出，收購 TikTok 意味微軟要發展全新的內容事業，但要經營好一家龐大的網路短片分享平台並非易事。

他說：「誰知道這筆交易將會發生什麼。但是，是的，這是一個有毒聖杯。」

蓋茨表示，從社群平台的角度，讓 Facebook 有更多競爭對手是件好事，但川普卻在殺死唯一的對手 TikTok，這很怪異。此外，川普要求 TikTok 賣給一家美國公司，美國政府還要收取大筆費用，更是奇怪，但無論如何，這都是微軟必須面對的問題。

除微軟公開宣布與 TikTok 展開談判之外，週日《華爾街日報》報導，另有幾家投資和科技公司正在探索收購 TikTok 美國業務的可能性，其中 Twitter 也進行了初步的談判，

消息人士指出，Twitter 可能面臨的反托拉斯審查要比微軟少，但是 Twitter 也沒有像微軟有那麼多的錢來進行可能的收購。

報導稱，風投巨頭紅杉資本 (Sequoia Capital) 參與投資字節跳動，也可能在 Twitter 或微軟收購一事中發揮作用。