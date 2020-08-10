內線交易疑雲 美國當局暫停向柯達的貸款計劃

先前柯達 (KODK-US) 宣布獲得美國政府融資進行製藥的消息傳出後，柯達的股價曾在兩日內一度飆漲 2757% 至 60 美元，不過，隨後卻爆出該公司高層內線交易的爭議。有鑒於此，負責借貸相關的美國政府旗下國際發展金融公司 (IDFC) 決定，暫緩向伊柯達 (KODK-US) 發放貸款，直到柯達內線交易疑雲獲得澄清。

IDFC 曾在 7 月份簽署意向書，將提供柯達 7.65 億美元的貸款協助工廠轉型，以生產目前在美國市場短缺的製藥原料，消息釋出後也刺激柯達股價暴漲。然而，美國聯邦參議員 Elizabeth Warren 在上週要求美國證券管理委員會 (SEC) 調查當中此事是否涉及內線交易，因為在消息曝光前，柯達股票曾出現不尋常的交易活動。

IDFC 表示，近期有關於柯達不法行為的指控，引起了很大的關切。除非相關的指控獲得澄清，否則該機構將不會進行任何下一步的處理。「近期的違法指控引發了嚴重的疑慮。對此，我們將暫停任何進一步動作，直到這些疑慮獲得澄清為止。」IDFC 表示。

SEC 也已經針對此事進行調查。柯達董事會也在上週五宣布，已經就事件展開調查，不過對於 IDFC 的決定，柯達拒絕發表任何評論。

先前，有報導指出，很多證據表明，柯達股票正在被投資者進行短線操作。根據追蹤散戶交易的平台 Robintrack 的數據顯示，柯達是過去一週內該平台上交易最活躍的股票之一，僅次於特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和生物科技類股等熱門股。

報導中也表示，儘管柯達擁有在底片相關業務中豐富的化學基礎和經驗，但美國政府的投資，讓柯達決定生產學名藥，並不表示柯達將因此成為像是輝瑞 (PFE-US) 或是默克 (MRK-US) 那樣的製藥巨頭。