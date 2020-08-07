最大客戶TikTok恐影響營收 美雲端服務商Fastly股價大跌逾17%

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年8月7號14點13分

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，受惠於居家辦公需求增加，美國雲端運算服務商 Fastly(FSLY-US) 的營收在近期大增。然而，該公司股票在週四 (6 日) 大跌超過 17%，主因是該公司營收有大部分來自於海外版 TikTok，而 TikTok 在近期成為美國當局的制裁目標，引發市場憂心。

Fastly 股價在週四大跌 17.70%，收於 89.64 美元。不過即便是出現跌幅，Fastly 的股價已經累積飆升了 289%。

Fastly 於 2011 年成立，主要產品包括邊緣雲端運算平台。Fastly 曾在財報中表示，TikTok 是該公司最大的客戶，佔該公司營收的 12%。

川普政府在週四晚間以國家安全為由，對兩個廣受歡迎的中國社群媒體網路 TikTok 和微信實施全面限制，6 日起 45 天後禁止任何美國企業與 TikTok 母公司字節跳動以及通訊軟體微信母公司騰訊進行交易，違者恐面臨制裁。

投資銀行 Oppenheimer 分析師 Timothy Horan 表示，美國當局對 TikTok 禁令，可能會使 Fastly 無法達到第三季的財測目標。TikTok 是 Fastly 的最大客戶，在 Fastly 今年上半年的營收占比約為 15%，其中約有半數來自美國市場。

Stifel 分析師 Brad Reback 則是表示，雖然 Fastly 整體營收約有 12% 來自 TikTok，但其中一半來自美國以外地區，而且新冠肺炎疫情持續推動數位化轉型，將有會更多企業組織使用 Fastly 的產品來進行革新。Reback 表示：「管理層認為該公司將有能力回補大部分可能面臨的虧損。」

根據 FactSet 的數據，在針對 11 位分析師的調查中，有 5 位分析師對 Fastly 做出「買入」或「加碼」的評級，有 4 位做出「持有」的評級，2 位做出「賣出」評級，平均目標價為 93.25 美元。