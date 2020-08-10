疫情加速數位轉型 本年度日企IT投資估年增15.8%

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，日本的數位轉型 (Digital Transformation 或簡稱 DX) 投資額，預估於 2020 年度將增加 15.8%。

《日本經濟新聞》針對日本 948 家資本額超過 1 億日圓的企業實施調查，結果顯示企業們在 2020 年度的資訊科技 (IT) 投資計畫金額，預估將出現年增 15.8% 的大幅增長。

然而所有受訪企業的設備投資，則是在疫情影響下預估年減 1.2%。相較之下，在資訊科技方面的投資積極也可見一斑。

疫情影響物品流通及人們移動，商業環境也跟著產生劇烈改變。企業也加快數位轉型的腳步，要在銷售及供應鏈方面作出變革。

從這次的調查結果得知，資本額超過 1 億日圓的 948 家日企，2020 年度的設備投資計畫金額預估達到 19 兆 2935 億日圓、年減 1.2%。其中，製造業年減 1.4%，非製造業年減 0.9%。

而上回在設備投資計畫金額出現年減情形，則是 4 年前的 2016 年度，當時因為英國決定脫歐而造成全球經濟的前景不明。

而日企在資訊科技方面的投資態度，則是與設備投資形成對比。765 家日企在資訊科技方面的投資額，共達到 4718 億日圓、年增 15.8%，預估連續兩年出現二位數的年增率。而其中，製造業的增長率高達 20.3% 創下新高，非製造業的增長率也達 13.1%。

在資訊科技砸下最多金額投資的是 Seven & i 控股 (3382-JP)，將花費 1212 億日圓 (年增 19.9%) 來改變商品的銷售方式。計畫對網路超市的運費來進行彈性調整等，提高消費者在購物上的方便性，也分散送貨員的負擔。

生產農用及建設用機械的 Kubota(6326-JP) 也打算投入 2.4 倍的 208 億日圓來與微軟 (MSFT-US) 合作，希望在全球的生產及銷售方面，能進行集中管理。

大成建設 (1801-JP) 也在資訊科技方面年增 17.1% 的投資，要對工地現場來進行遠距管理，還有提升在施工管理上的效率。

瑞穗總合研究所的主任經濟學家酒井才介指出，肺炎疫情使得經營者們在飽受壓力的變革方面，再度留意到數位轉型的必要性。今後也可能加速在資訊科技上的投資。

不過企業為了因應遠距工作等需求，擴張在資訊科技方面的投資，而基礎建設方面的維護也同樣不可或缺。像是富士通 (6702-JP) 就在設備投資方面增加 14.1% 至 1100 億日圓，強化數據中心的負荷量。該公司的時田隆仁社長表示「為擴張數位轉型商機，要推動戰略投資。」

航空業的日本航空 (9201-JP) 則是因為受到疫情影響，在飛機航班大減的情況下，選擇將設備投資減為去年度一半的 1200 億日圓。要優先確保手中持有的資金。

面對肺炎疫情的相關風險，還有美中關係走向惡化，都對設備投資造成不良影響。索尼 (6758-JP) 的設備投資就減少 2.5% 至 5000 億日圓，估計獲利重心之一的影像感測器業務，在供應給華為的數量等將出現減少。

而在另一方面，日本電產 (6594-JP) 董事長兼營運長永守重信則認為「雖然全球的經濟環境不佳，對該公司而言卻是奪取市占的絕佳良機。」而日本電產能否在以資訊科技為主的營運重點方面堅持的投資下去，也相當的耐人尋味。