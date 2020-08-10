超進化主題式選債策略 優選債券模範生

全球利率一再走低，想要在茫茫大海中找到能兼顧收益與風險的債券著實不易，景順投信指出，具高評級特色的投資等級企業債，不僅公司財務相對健全，也是全球央行傾力扶持的對象，是不確定年代裡攻守兼備的資產配置工具。

高評級企業債券基金，顧名思義，這類型基金的債券投資組合，平均信用評等須為投資等級以上，因此打造一檔高評級企業債券基金的投資團隊，需要做很多功課，除了要做利率預測、挑選交易時點，更須深入掌握整體情勢、定出關鍵投資主題，才能站在浪頭上，真正掌握市場潮流。

景順環球高評級企業債券基金除了透過 ESG 的投資方式，找到企業獲利穩健但風險相對較低的發債企業外，還透過少見的主題式選債投資策略，針對趨勢方向，挑選適合的產業配置，涵蓋面向包括全球經濟基本面、中國經濟轉型、地緣政治發展、歐洲日本化趨勢、及能源產業整合等十大關鍵投資主題。

以中國經濟轉型為例，景順環球高評級企業債券基金經理人 Lyndon Man 表示，現階段中國正從低成本製造業經濟體，轉型為消費型經濟體；尤其經過數十年出口帶動經濟成長，中產階級激增、且都市化程度提高，內需消費蓬勃發展，基金長期聚焦在「中國轉型與再平衡」投資機會，但關注的不僅是成長幅度，更重要還有成長品質。

此外，透過主題式選債投資策略，基金經理人可藉由不同國家、不同信用循環，深入各產業、各公司，再視匯率波動情勢，把握最佳投資機會，布局最具潛力的債券標的，長期提高收益來源。

景順投信表示，高評級企業債券不以高利率為訴求，但企業債券能夠獲得市場青睞，主要是這些債券有其投資主題、也具有故事性，投資團隊的專長就是要在全球發掘最佳投資機會，相當適合不論市場多、空，都需要資產配置的投資人以及高收益債或新興市場債持有部位較高的投資人，可作為分散風險的好選擇。

主題式選債方式，挖掘收益契機

資料來源：景順投信

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