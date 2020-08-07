全球央行接力降息 ESG企業靠兩大優勢吸金

全球央行接力降息，推升企業債持續走升，其中 ESG 企業債挾利差收斂、信評等優勢持續吸引資金挹注，投信看好下半年仍有揚升空間。

柏瑞投信表示，在全球主要央行高度寬鬆的政策支持下，帶動 ESG 債券的初級市場交投熱絡，ESG 企業債指數成分企業的發債狀況持續回溫，遭降評的家數也明顯放緩，統計截至 5 月底，ESG 企業債指數的成分企業共有 2319 家，總計 5 月份有 29 家信用評級被調升、27 家被調降。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，在前景不明、市場波動劇烈之際，信用評級較好的 ESG 企業債指數不但表現抗跌，回復速度也很快，今年以來 ESG 企業債指數已收復先前跌幅，到 7 月底漲幅已超過 5%。

柏瑞投信指出，即便 3 月市場恐慌情緒蔓延之際，資金也只有小幅度流出全球 ESG 債券 ETF，近 3 個月則轉為持續流入。

而從評價面來看，6 月全球 ESG 債券與公債的利差收窄約 25 個基本點至 155 個基本點，此利差水準仍高於近 5 年均值，顯示 ESG 債券的評價具有吸引力。此外，全球 ESG 債券的殖利率 6 月份下滑約 26 個基本點至 1.86%。

柏瑞投信表示，在 Fed 將維持近 0% 利率的水準至 2022 年的環境下，這樣的殖利率還是相對具投資價值。

在投組配置策略上，施宜君建議，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業占比最高。至於在信評配置上，以投資等級債為主。

但柏瑞投信也提醒，ESG 企業債市仍有波動風險，未來要持續觀察全球疫情是否再創高峰，以及美國總統大選和地緣政治關係的後續發展。