〈原相法說〉滑鼠、遊戲機出貨再升溫 Q3營收估季增1成 再創新高

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (7) 日召開法說會，財務長羅美煒指出，第三季受惠電競、TOG (Track on Glass) 滑鼠需求升溫，加上遊戲機出貨續強，營收估將季增 1 成，再創歷史新高，且產品組合改善，毛利率、營益率將優上季，估達 58-59%、21-22%。

羅美煒指出，第三季電競、TOG 滑鼠需求相當不錯，加上原先有線、無線滑鼠需求，整體滑鼠業績將季增 15%；遊戲機則因上季客戶拉貨超預期、基期高，季增幅較往年收斂，估 1 成內。

原相其他產品包括安防、穿戴式裝置、TWS(真無線藍芽耳機) 等，旺季表現不一致，其中，安防感測晶片方面，羅美煒指出，儘管客戶需求非常好，但受限 8 吋晶圓廠產能有限，部分產品供不應求，以目前拿到晶圓產能來看，業績估可成長 2-3 成。

此外，由於 8 吋晶圓產能吃緊，未來也將與客戶溝通、調整價格，同時評估往 12 吋晶圓廠投片。

穿戴裝置則因疫情影響，上半年成長幅度趨緩，不過，第三季已看到客戶訂單回溫，估可季增雙位數百分比；TWS 客戶提早拉貨，加上訂單變動高，業績仍需觀察，是產品線中最保守一項。

羅美煒認為，第三季高階滑鼠出貨增加，產品組合將較上季優化，滑鼠比重將提升 2-4 個百分點、至 53-55%，遊戲機則持平上季 19%，其他部分落在 26-28%，雙率也因產品組合改善，毛利率可達 58-59%，營益率則估達 21-22%。

新品方面，羅美煒指出，TWS 的 ANC(主動降噪) 方案已在第三季開始小量出貨，並持續推廣中，500 萬畫素的安防感測晶片也已出貨給客戶。