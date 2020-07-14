遊戲機、滑鼠需求強 原相前5月純益年增267% 每股賺3.26元

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今 (14) 日公告 5 月自結，稅後純益 0.93 億元，月增 15.44%，年增 69.5%，每股稅後純益 0.68 元，累計前 5 月稅後純益 4.38 億元，年增 267%，每股稅後純益 3.26 元；受惠宅經濟需求帶動，原相遊戲機、滑鼠業績成長強勁，推升獲利成長。

原相 6 月營收 6.3 億元，月增 6.64%，年增 29.04%，第二季營收 18.03 億元，季增 6.35%，年增 30.84%，累計上半年營收 34.98 億元，年增 49.76%。

原相以感測晶片打入任天堂遊戲機 Switch 供應鏈，第 2 季受惠 Switch 銷售情況良好，遊戲機業績較去年同期、上季成長 3-4 成，上半年出貨已與去年下半年相近。

再者，由於居家辦公、遠距教學趨勢成形，且國際上的疫情仍無趨緩跡象，原相受惠筆電需求激增，第二季滑鼠業績較去年同期成長逾 2 成，整季營收較去年同期成長逾 3 成。

展望全年，原相認為，若疫情控制得當，穿戴式裝置、TWS(真無線藍芽耳機) 下半年出貨可望逐步增加，尤其是 TWS 新一代產品，期望不久後順利問世並量產，帶動出貨成長；滑鼠則受疫情帶動，全年成長趨勢不變。