〈亞太電法說〉上半年新經濟營收年增逾1倍 稅後虧損仍28.99億元 EPS -0.76元

亞太電 (3682-TW) 今 (7) 日舉行線上法說並公布財報，第 2 季稅後虧損 15.16 億元，虧損較上季、去年同期小幅增加，每股虧損 0.4 元；上半年稅後虧損 28.99 億元，也較去年同期增加，每股虧損 0.76 元，值得注意的是，亞太電上半年新服務營收年增超過 1 倍。

亞太電第 2 季營收 34.46 億元，季增 2.07%、年增 2.29%；毛利率 - 1.79%，虧損較上季小幅增加、虧損較去年同期盈轉虧；營利率 - 39.75%，虧損與上季、去年同期相當。

亞太電上半年營收 68.22 億元，年減 0.3%；毛利率 - 1.42%，虧損較去年同期盈轉虧；營利率 - 39.95%，虧損較去年同期小幅增加；稅後虧損 28.99 億元，虧損較去年同期小幅增加，每股虧損 0.76 元。

亞太電表示，受到台灣通訊市場持續競爭，上半年行動服務營收較去年同期下滑 8%，整體上半年營收、獲利同步下滑，不過用戶數年增 0.6%、行動裝置銷售營收年增 8%、新服務營收年增 105%。

展望下半年，亞太電指出，預計本季會開始提供 5G 網路，儘管未取得 3.5GHz 頻段，仍會以三共 (共頻、共網、共建) 方式提供消費者 5G 服務，且強調智慧娛樂新應用，包括 AR、VR、影音串流及雲遊戲。