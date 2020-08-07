漢來美食世貿名人坊開幕 強攻商務客市場 年營收上看2億元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 在疫情期間拍板簽定世貿名人坊租約，今 (7) 日宣布正式開幕，漢來美食總經理林淑婷表示，此次的展店斥資近 5000 萬元改裝，不僅展現集團搶占頂級中餐品牌龍頭地位的企圖心，也為 2022 年將在台北開幕的南港漢來飯店宴會廳和餐廳經營商務客市場打頭陣，預估世貿名人坊單店年營收上看 2 億元。

林淑婷說明，世貿名人坊主要經營策略為現有會員深化經營、擴大客層廣度，並擴增酒水；其中，以包廂策略維持世貿聯誼社會員制，但與以往不同設置小吃區，結合新穎的茶吧、酒吧力拚導入年輕化的客層。

而店內增加兩座專業級酒窖，其中一座採開放式，可收藏超過 300 種酒款、600 支酒，除了一般飯店或高檔餐廳常用的代理商酒外，並引進較少見、特殊的公開市場酒

此外，世貿名人坊小吃區的經營，將做為未來南港漢來美食各餐系的暖身與連結。

林淑婷強調，世貿聯誼社過去 30 年來在台北社交界具一定的歷史地位，也具備在台北中餐廳完整的格局，700 多坪的高樓層空間無論是以前現在或未來都難得一見。

對於台北已開出 3 家名人坊餐廳，林淑婷說明，配合頂級商務來客的宴客需求，菜色與另外兩家分店做出區隔，約有 35% 菜色不同，並保留過去世貿聯誼社近 20% 的菜色。

世貿名人坊雖占地達 700 坪，共設置 280 個座位，其中小吃區有 60 個座位，自 7 月底試營運以來，幾乎天天是一位難求。