〈旺宏法說〉Q2毛利率攀7季高、純益季增9% 上半年每股賺1.39元寫次高

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說，並公告第 2 季財報，在需求佳、價格走揚下，毛利率攀升至 35%，為近 7 季新高，單季稅後純益 13.3 億元，季增 9%，年增 4.05 倍，每股純益 0.72 元，近 3 季高點；上半年稅後純益 25.52 億元，年增 5.3 倍，每股純益 1.39 元。

旺宏第 2 季營收 92.71 億元，季減 1.5%，年增 24%，毛利率 35%，季增 4 個百分點，年增 8 個百分點，營益率 15%，季增 3 個百分點，年增 9 個百分點；稅後純益 13.3 億元，季增 9%，年增 4.05 倍，每股純益 0.72 元。

旺宏上半年累計營收 186.86 億元，年增 38.3%，毛利率 33.1%，年增 7 個百分點，營益率 13.7%，年增 9.56 個百分點；上半年稅後純益 25.52 億元，年增 5.3 倍，每股純益 1.39 元。

旺宏表示，即便大環境仍然有疫情因素存在，但第 2 季在客戶設計導入取得訂單上，腳步並未停歇，宅經濟、遠端應用推升，需求表現佳，價格也走揚，帶動毛利率成長，持續站穩 30%，上半年整體獲利表現相當不錯。

從營收占比來看，旺宏第 2 季 NAND Flash 營收占比 11%，營收季減 9%、年增 17%；NOR Flash 營收占比 48%，營收季增 2%、年增 14%；ROM 營收占比 34%，營收季減 11%、年增 44%。

在 NOR Flash 產品應用方面，旺宏第 2 季受惠宅經濟與遠端工作需求，電腦相關營收季增 15%，消費性電子產品季減 21%，通訊應用季增 5%，主要來自 5G 基地台相關應用，車用則季減 19%。

