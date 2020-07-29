〈旺宏法說〉Q3產能維持滿載 下半年展望審慎樂觀 看好價格持穩

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (29) 日召開法說，總經理盧志遠表示，第 3 季產能利用率維持 100%，對下半年展望審慎樂觀看待，看好 NOR Flash 價格可望持穩。

盧志遠表示，在需求暢旺下，舊有存貨已賣掉很多、新產能也滿載生產，第 2 季、第 3 季產能利用率均維持 100%，截至第 2 季底，存貨金額約 115.18 億元，較上季的 107.76 億元小幅增加，主要是因應下半年旺季出貨需求，但已較去年同期的 188.67 億元大幅減少。

展望下半年，盧志遠表示，下半年是傳統旺季，仍有些不確定因素存在，包括疫情發展、美中關係、華為疑慮等，但未看到重大負面影響，對下半年仍有信心，整體而言審慎樂觀。

產品價格方面，盧志遠指出，NOR Flash 價格上半年走升，下半年高階應用可望穩健持平；SLC NAND Flash 不少應用於消費性市場，可能會有跌價壓力，但製程技術由 36 奈米轉進 19 奈米，每單位生產成本降低、位元產出則有所增加，對營收、獲利都有助益，看好下半年產品價格均可望持穩表現。

至於出貨華為的影響，盧志遠表示，因出貨的產品是標穩品非客製化，目前還是順利出貨，沒有特別受到影響。