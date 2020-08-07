三大法人同步轉賣超 外資本周大提款聯電、聯發科

台股指數今 (7) 日回跌 84.63 點，終場收 12828.87 點，三大法人同步賣超共 149 億元，而三大法人再次同步賣超聯電共 5.74 萬張，可觀察到，一周來外資共已出脫聯電 14.6 萬張，提走近 38 億元，與聯發科一周遭外資 49.8 億元合計，二檔遭外資提走逾 87 億元，法人提醒，短線兩檔大型權值股需留意回檔壓力。

三大法人在集中市場單日賣超共 149 億元，是 7 個交易日來首見同步賣超，以外資賣超最多達 123 億元，其次是自營商賣超 22.2 億元，而投信則賣超 3.96 億元。其中，外資再度轉賣，投信終結連 6 買，自營商則是連 3 賣，顯然在萬三關卡前，內外資均提高風險意識先行獲利了結。

外資單日買超前 10 大標的以宏碁達 1.85 萬張最多，其次為元大台灣 50 反 1 共 1.8 萬張，第一金 8500 餘張，中石化、欣興 5000 張上下，智易約 4600 張，金像電、華新、聯合再生和寶成超過 3000 張。

而外資賣超前 10 大標的以聯電最多達 4.6 萬張，其次為群創 4.4 萬張彩晶 2.3 萬張，富邦 VIX2 萬張，台新金和新光金均逾 1.2 萬張，大同和旺宏均超過 9000 張，南亞科和中鋼逾 8000 張。

若就金額來看，外資賣超最多者是聯發科達 35.6 億元，聯詠和聯電則分別為 14.2、12 億元。

投信方面，買超前 10 大標的依序為百和 3000 張，茂迪 2000 張，裕隆 1500 張，臻鼎 - KY、兆豐金和景碩均超過 800 張，元大金和欣興均逾 700 張，帆宣和致新近 600 張。

而投信賣超前 10 大標的有聯電 8400 張，群創 5400 張，國產 2000 張，新日興、南亞和世界均逾 1000 張，晶電近 1000 張，旺矽、南亞科 800 張上下，欣銓達 760 張。

法人指出，由於台灣疫情恐有升溫疑慮，引發近來法人在市場上部分賣壓，短期指數陷入區間震盪格局，加上目前正處在營收和第二季財報密集公布期，預料強弱勢股走勢恐更紛歧。