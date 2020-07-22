不畏疫情逆勢走升 ESG債券基金正夯

新冠肺炎疫情似有捲土重來跡象，但受惠於全球主要央行持續寬鬆貨幣政策以及美國聯準會 (Fed) 大規模的救市措施，提振 ESG 企業債指數自 7 月以來維持走升格局。柏瑞投信表示，全球央行齊力降低融資成本維持市場平穩，激勵投資人信心帶來資金行情，在後疫情的低利時代下，市場對 ESG 的關注度持續提高，資金顯著流入 ESG 企業債券市場，預期在政策面和資金面的支撐下，可樂觀看待 ESG 債市中長期表現，台灣「ESG 投資」的風潮成為新藍海。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，由於 ESG 對國人而言屬新型態金融概念，投資需求愈來愈高，國內卻沒有一家基金公司專門追蹤 ESG 相關領域訊息與表現的公開資訊。因此，柏瑞投入研究資源，率先產製出「洞悉 ESG」報告，藉由各項指標綜合研究，以及 ESG 焦點事件，並透過市場表現、總經、貨幣、財務體質、新債發行、資金面、評價面等觀察面向，為投資人解析 ESG 債市脈動，期能教育投資人，建全 ESG 投資意識。

柏瑞投信 2020 年 6 月「洞悉 ESG」報告指出，在全球高度寬鬆的環境下，ESG 企業債的發債狀況持續回溫，資金也出現明顯回流，而 ESG 企業債今年來不但已收復先前跌幅，上半年也呈現正報酬。以 ESG 企業債平均信用評級為投資等級，信用風險程度相對較低。

柏瑞投信投資長黃軍儒表示，ESG 債市在歐洲成長速度快，同時有官方全面性的支持，再加上配套避險工具的出台，未來發展可望進一步加速。此外，防疫債券的問世可望帶動歐非洲地區對 ESG 債市的重視，預期帶動 ESG 相關概念債市的蓬勃發展。

高收債行情並不看淡

在下半年債市展望方面，投資等級債市的信用利差仍在歷史均值之上，無風險利率短期走揚機率偏低，有利信用利差收斂。此外，企業基本面受到政策支持，可望順利度過經濟衰退的難關。在高收益債市方面，短期內受到疫情與油價的影響較大，信用利差與違約率都在相對高點，但市場已過度反應對於經濟衰退以及違約風險的疑慮，下半年行情並不看淡。

至於新興市場目前疫情控制仍不如成熟國家，因此資金回流與利差收斂速度相對較慢，然著眼明年的經濟復甦動能較強，以及違約率相對偏低，利差收斂空間可期。

後疫情時代，更加體現 ESG 的投資價值，市場需求持續加溫。柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，ESG 概念企業債發行金額於第二季持續成長，總計發行金額為 373 億美元，較第一季成長 18.41%，今年上半年總發行金額為 688 億美元。其中，以與疫情相關的社會責任 (Social) 債券的季成長幅度最大，為 22%。

此外，2019 年，社會責任債券占 ESG 概念債券的發行僅有 9%，今年占比已提高至 17.59%，預期在疫情的催化下，社會責任債券的發行量將於今年大幅成長。另方面，ESG 企業債指數 7 月中旬利差雖已收斂至 146 個基本點左右，仍在 5 年均值之上。預期在 ESG 投資趨勢的推動下，ESG 企業債指數還有利差收斂的空間。

在投組配置策略上，柏瑞投信建議，以成熟國家為主體，美國的比重最高，並相對偏好防禦型產業，以金融業占比最高。柏瑞投信提醒，未來要持續觀察全球疫情是否有二次爆發的情況，以及美國總統大選和地緣政治的情勢發展，並留意 ESG 企業債市仍有波動風險。