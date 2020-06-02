美斷金退WHO！譚德塞呼籲：希望與美國繼續合作

美國總統川普上週大動作宣布退出世界衛生組織 (WHO) 後，世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一 (1 日) 公開呼籲，世衛希望與美國繼續合作。

美國總統川普上週五稱，世衛未能實施急需的改革，美國即日起終止與 WHO 的關係並切斷資金，隨後世衛秘書長譚德塞週一向美方喊話。

譚德塞稱：「長期以來，世界一直受益於與美國政府和人民的密切合作…. 數十年來，美國政府及其人民的貢獻和慷慨大方。」

譚德塞補充道：「世衛希望能持續與美方這類的合作。」

世衛組織發言人 Tarik Jasarevic 稱，世衛資金以 2 年作為預算週期，在 2018 年和 2019 年的資金周期中，美國支付了 2.37 億美元的評定會費以及 6.56 億美元的自願捐款，平均每年 4.46 億美元，約佔該機構總預算的 14.67%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 619 萬例，死亡數突破 37.2 萬例，美國迄今累計確診數超過 179 萬，死亡人數至少 10.4 萬。