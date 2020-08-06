騰輝上半年稅後純益小增5% 每股純益3.13元

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 第二季稅後純益 1.14 億元，季增 6.6%，年減 18.25%，每股純益為 1.61 元；上半年稅後純益 2.21 億元，年增 5.35%，每股純益 3.13 元，公司看好後續 5G 高頻天線，與新 Intel 平台的高階筆電 HDI 產品，將為營收注入動能。

各 CCL 廠公布的上半年財報中，騰輝 - KY 每股純益 3.13 元殿後，其中台光電 (2383-TW) 上半年稅後純益 15.91 億元，年增 38.84%，每股純益 4.98 元領先。

聯茂 (6213-TW) 第二季獲利較首季倍增，每股純益 2.6 元，上半年每股純益達 3.91 元。台燿 (6274-TW) 第二季稅後純益 6.75 億元，創新高；上半年稅後純益 11 億元，年增 26.93%，每股純益為 4.41 元。

騰輝 - KY 第二季營收 11.4 億元，毛利率 29.7%，季減 0.15 個百分，年增 1.61 個百分點，毛利率維持高檔，稅後純益 1.14 億元，季增 6.6%，年減 18.25%，每股純益為 1.61 元；上半年營收 24.82 億元，毛利率為 29.78%，年增 2.87 個百分點，稅後純益為 2.21 億元，年增 5.35%，每股純益為 3.13 元。

騰輝 - KY 主管指出，上半年營收 24.82 億元，年減 3.8%，主要來自第二季因占比較高的車用產品受到疫情影響，3 月中海外車廠無預警收到各國政府要求停工，汽車板相關訂單放緩，5 月初海外各大工廠雖陸續復工復產，但消化庫存需要時間，造成第二季營收明顯受到影響，不過毛利率維持高檔，加上公司營運效率提升，費用顯較前季下降，使第 2 季獲利優於首季。

騰輝 - KY 今天也公布 7 月營收 3.88 億元，月增 15.37%，年減 21.37%，騰輝 - KY 認為，隨著旺季到來，汽車大廠開始全面復工，並已經陸續開始拉貨，預估業績將會逐月回升。

展望後續，騰輝 - KY 看好，耕耘 5G 高頻天線有成、高階 HDI 筆記型電腦主板 6 月起進入量產，未來並可延伸到其他中高階機種。

騰輝 - KY 並指出，全球最大的汽車頭燈製造商日本小系在多個 PCB 板廠指定騰輝 - KY 散熱基板材料，下半年應可開始拉貨；雷達超高頻材料及其他高速網通材料現階段與國外愛立信及韓國等大廠認證持續進行中，預期第四季起，這類高階材料出貨可帶動業績攀升。