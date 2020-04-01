CCL廠聯茂估3月營收優 首季營收可望追上去年同期

PCB 上游銅箔基板 (CCL) 廠聯茂 (6213-TW) 受惠全球 5G 通訊及高速網路建置需求推升，同時中國客戶需求強勁，估 3 月營收將為首季最高，且超越去年同月 19.32 億元，推升首季營收突破 51 億元大關，持平去年同期。

在全球 5G 通訊及高速網路建置需求推升，目前尤以中國市場 5G 基建需求最高，包括中國聯通、中興通訊等，都相繼宣布加快 5G 基地台布建，有助未來銅箔基板與 PCB 需求成長，台 PCB 廠可望最大受惠者。

聯茂 2019 年營收及獲利改寫歷史新高，稅後純益 24.63 億元，每股純益 8.13 元，今年以來伺服器、5G 通訊板需求仍正向，3 月營收將跳躍式走揚，月成長估計達 20% 以上。

聯茂江西新廠產能擴充上，首期將完成 60 萬張產能，總產能增加 10%，其中第 1 階段的 30 萬張擴產去年第 4 季完工，原估今年第 1 季完成第 2 階段 30 萬張擴產，由於今年來的新冠肺炎流行而受阻，依照目前的最新進度規劃來看，新增的 30 萬張產能，將在第 2 季依序開出，在市場需求強勁推升下，也有助持續推升第 2 季營收。同時，銅價下跌也有助聯茂今年獲利提升；法人估，聯茂今年將可賺回一個股本以上。

聯茂擬在今年下半年進行江西廠第 2 期擴充產能方案，同樣著眼高階基地台及伺服器板需求。聯茂今年前 2 月營收 32.01 億元，年減 4.76%。