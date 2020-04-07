CCL廠騰輝、聯茂及台燿3月營收聯袂改寫新高

受到 PCB 廠復工補庫存及採購高階銅箔基板 (CCL) 的需求帶動，台燿 (6274-TW)、騰輝 (6672-TW) 及聯茂 (6213-TW) 3 月營收同步衝上歷史新高。

騰輝今日公告 3 月營收，受散熱基板及醫療設備訂單成長，營收達 4.97 億元，月增 23.66%，年增 16.1%，創下單月歷史新高，首季營收 13.42 億元，年增 7.07%。

騰輝佈局高頻高速材料有成，受惠中國加速啟動 5G 基礎建設，及軍工、國防及醫療等相關立基型產品需求成長，只要肺炎疫情控制得宜，騰輝預估，今年營運有機會優於去年。

騰輝表示，肺炎疫情蔓延，全球採取各種行動增加現有設計設備產量，或加快推出新型且更有效產品，推升關鍵醫療設備電子產品需求增加，包括醫療設備的呼吸機等設備，由於這些設備通常會包含一個或多個電子系統，以實現傳感，系統控制和電源轉換等功能，進而帶動某些材料需求不斷增長，騰輝 - KY 因此受惠。

由於醫療需求強勁，相關材料需要空運以滿足英國，歐洲和美國客戶需求，騰輝也增加關鍵材料運送。

高頻高速材料部分，騰輝已打入中興 5G 供應鏈，主要應用在基站天線及功率放大器上，除中興通訊，騰輝也向 5G 應用大廠送樣認證伺服器、儲存、交換機等材料，去年 12 月推出遠距雷達偵測使用的鐵氟龍基板及半導體封裝應用的 BT 樹脂材料等新產品，未來也可望切入載板高端電子材料應用。

在散熱及半導體測試材料方面，騰輝近期取得全球最大的汽車頭燈製造商日本小系認可，是首家被核可的非日系供應商，已開始小批量供貨。

騰輝電子去年營收 54.53 億元，毛利率為 28.13%，年增 3.27 個百分點，稅後純益 4.72 億元，年增 16.4%，每股稅後純益為 6.85 元。騰輝日前董事會決議擬配 5 元現金股利，將提 6 月 11 日股東會決議。

聯茂受惠全球 5G 通訊及高速網路建置需求推升，同時中國客戶需求強勁，3 月營收 24.17 億元創新高，首季突破 56.17 億元，年增 6.1%，聯茂預估，第 2 季業績將比第 1 季好。

台光電 (2383-TW) 3 月營收為 21.68 億元，月增 22.09%，為今年單月營收新高，年增 18.57%，台光電今年以來連 3 個月營收都較去年同月成長，前 3 月營收為 59.09 億元，季減 12.86%，年增 16.51%。