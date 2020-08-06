疫情再度升溫 澳洲總理：澳洲失業率恐將達到10%

澳洲新冠肺炎 (COVID-19) 疫情反彈，新增病例數激增，澳洲人口第二多的維多利亞州在週三 (5 日) 更新增了 15 例死亡病例。澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 在週四 (6 日) 表示，為應對新一波疫情的相關防疫封鎖措施，恐將使澳洲的失業率攀升至約 10%。

在先前，澳洲當局預期今年失業率將達到 9.25%。不過，莫里森表示，在維多利亞州下令在墨爾本周邊地區進行為期六週的封鎖，以及相關的防疫封鎖措施，澳洲失業率恐將達到約 10%。

如果再計算上接受政府工資補貼計劃的人數，失業率數字將會上升。先前，澳洲當局預期有效失業率將達到 11%，如今，有效失業率恐將攀升至 13% 以上。

莫里森對媒體表示：「這很令人不安，但失業率上升並不是出乎意料的。相關的防疫措施將產生巨大的成本，並且將影響經濟的復甦。」

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 曾表示，在歷經了近三十年的持續增長後，由於新冠肺炎疫情的衝擊，澳洲的經濟連續擴張期恐將終止，並預期該國 2020 年 GDP 將萎縮 3.75%。

「澳洲和全球如今正在經歷自經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機。這些嚴酷的數字反映了我們面臨的嚴峻現實。經濟前景不確定性仍高。」 Frydenberg 說道。

經濟研究所 Deloitte Access Economics 合夥人 Nicki Hutley 表示，澳洲經濟的發展軌跡在一定程度上反映的就是國內疫情發展情況。該機構也指出，此次疫情帶來的影響，將使澳洲經濟回落至 6 年前的水準。