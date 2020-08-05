〈財報〉夏普上季營收微增 發布亮眼財測

鴻海 (2317-TW) 轉投資的夏普 (6753-JP)，週三 (5 日) 盤後公布了最新一季財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的營業利益報年增 37.8% 至 90 億日圓，全年的營業利益預估年增 55.4% 至 820 億日圓，優於分析師預期。

此外，夏普也宣布於 10 月 1 日分拆 LCD 事業，將成立「Sharp Display Technology」公司。

夏普股價週三 (5 日) 收在每股 1132 日圓，較上個交易日上揚 1.52% 或 17 日圓。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年增 0.4% 至 5172 億日圓。

營業利益報年減 37.8% 至 90 億日圓。

經常利益報年減 44.1% 至 77 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 36.6% 至 79 億日圓。

每股純益報 13.02 日圓。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響方面，銷售雖然受到影響，不過包含中國生產據點在內，在供應鏈方面已大致正常化。

2020 年度 Q1 的營收、獲利，也都優於 2019 年度 Q4。還有歸屬公司股東純益方面，在 2020 年度 Q1 改善為 79 億日圓盈餘，優於 2019 年度 Q4 的 314 億虧損。

而除了受疫情影響較大的商務解決方案部門外，其他各部門業績也都有所改善。

各部門營收表現：

智慧生活部門營收年增 1.9% 至 1845 億日圓。

8K 生態系統部門營收年增 1.7% 至 2671 億日圓。

ICT 部門營收年減 8.2% 至 883 億日圓。

全年財測關鍵數據：

營收預估年增 3.5% 至 2.35 兆日圓。

營業利益預估年增 55.4% 至 820 億日圓。

經常利益預估年增 26.0% 至 700 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年增 138.6% 至 500 億日圓。

每股純益預估 81.85 日圓。

夏普在財報資料中表示，2020 年度在新事業推動的體制下，將致力因應肺炎疫情及美中貿易戰所造成的業務環境變化，並且要為下年度中期經營計畫來鞏固基礎。

夏普是以各國經濟活動將階段性的正常化，來作為財測前提。夏普也提到該公司的供應鏈大致正常化，銷售方面的制約若出現緩和，預估公司本業也將恢復。