〈財報〉Roku預警廣告前景未朗 恐明年好一陣子才能恢復 盤後挫近5%

串流設備大廠 Roku 週三 (5 日) 盤後公布，第二季營收優於預期，因淨新增的活躍用戶數亮眼，且串流時數達 146 億小時，但警告下半年廣告產業前景依舊不明確，因此不願提供財測，並認為整體電視廣告支出要進入「2021 年好一陣子」才會恢復到新冠疫情爆發前的水準，盤後股價下挫近 5%。

Roku 關鍵營運數據

活躍用戶數：年增 41% 至 4300 萬人

串流時數：年增 65% 至 146 億小時

ARPU：年增 18% 至 24.92 美元

Roku 財報關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：年增 42% 至 3.561 億美元 vs. 3.15 億美元

每股虧損：35 美分 vs. 50 美分

毛利率：自去年同期的 45.7% 下降至 41.2%

調整後 EBITDA：負 340 萬美元

營收細項

平台營收：年增 46% 至 2.448 億美元 (含廣告和軟體授權金)

播放器營收：年增 35% 至 1.113 億美元 (內含設備銷售)

雖然對下半年廣告產業提出預警，但因營銷商重新分配支出，且趨勢顯示消費大眾轉用串流媒體， Roku 仍表示對自家廣告業務的成長有信心，「就算沒有我們疫情前預期那麼多。」

Roku 說：「因應經濟壓力，廣告商進一步重新評估打廣告的資金和方式，Roku 的廣告業務實現了強勁的成長，尤其是與整體下滑的電視廣告市場相比更突出。」

Roku 指出，休閒餐飲、旅行和旅遊等產業的廣告商均大砍支出，但仍相信自家整體下半年與全年的營收仍將較去年同期「大幅成長」，只是未能達到疫情前預估的水準。

另外，Roku 宣布財務長 Steve Louden 將續任，原本去年 12 月該公司宣布將撤換 Steve Louden。「經過最近幾個月，Steve 已經證明他非常能勝任財務長一職，因此我們很高興 Steve 能留任並且終止了尋找繼任者的行動。」