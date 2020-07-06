上銀6月營收寫11個月新高 Q2季增55%攀1年高點

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 20.11 億元，受惠半導體、5G、醫療與自動化設備需求回溫，營收月增 8.06%，年減 3.49%，創近 11 個月新高；第 2 季合併營收 56.19 億元，季增 55.18%，年減 7.67%，近 1 年單季高點；上半年累計營收 92.34 億元，年減 17.07%。

上銀目前訂單能見度 1.5 至 2 個月，以短急單為主，7 月訂單已滿載，第 3 季有機會優於第 2 季，從訂單需求來看，下半年也會比上半年好。

上銀集團總裁卓永財表示，半導體、醫療、5G 及自動化等需求，下半年可望延續動能，也因需求暢旺，今年以來相關產品價格已陸續調漲約 5-10%；而工具機產業景氣目前仍未明，第 3 季可能也不會太好。

另一方面，先前受到美中貿易戰影響，帶動台商回流，卓永財指出，近期台商回流建廠需求已有所提升，看好東南亞設廠潮效益將從 8 月起顯現，下半年東南亞設廠的智慧自動化設備需求，有機會優於去年及上半年。

上銀第 1 季受疫情衝擊，單季營運轉虧，稅後虧損 1.31 億元，每股虧損 0.42 元，近 11 年來首度轉虧。上銀看好，第 1 季為營運谷底，第 2 季可望轉虧為盈，上半年有機會獲利。