〈上銀股東會〉半導體、5G設備需求 下半年可望續旺

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (19) 日召開股東會，董事長卓文恒表示，下半年工具機產業展望仍待觀察，預期回溫速度較慢，不過，半導體、5G 基礎建設等設備需求持續暢旺，看好未來工具機產業朝五軸加工機發展趨勢，將推升未來營運成長重要動能。

卓文恒表示，去年是辛苦的一年，除美中貿易戰，也開始有疫情影響，但上銀經過長期佈局，在汽車、手機、半導體、醫療設備及 5G 建設方面，都有蠻不錯的成績，而應用在工業 4.0 的智慧型滾珠螺桿，也在去年底量產，陸續有些客戶開始裝機測試，使上銀成為全世界第一家量產智慧型滾珠螺桿的廠商。

除智慧型滾珠螺桿，卓文恒指出，上銀針對較高階的五軸加工機領域，也推出新品旋轉工作台，對未來高精度的五軸加工機建置來說，非常重要；日本在工具機市場全球排名數一數二，五軸加工機占比也僅 1 成，歐洲地區占比約 4 成，中國、台灣與其他國家，未來工具機產業升級也須從五軸化進行，五軸加工機成長空間仍非常大。

卓文恒表示，由於過去螺桿、線軌等零組件占工具機整體成本占比僅 3-5%，但旋轉工作台將占五軸加工機成本占比達 15-20%，將是推進未來營運成長動能上，非常重要的產品。

展望後市，卓文恒表示，許多半導體、醫療設備廠都陸續擴產，上銀也接獲韓國半導體廠訂單，將交付晶圓機器人系統，目前已開始裝機，除半導體設備外，台商回流，加上美中貿易戰與疫情影響下，廠商開始分散製造，腳踏車、手工具水五金產業等，對自動化需求也非常好。

不過，卓文恒指出，工具機產業去年起便受到美中貿易戰影響，今年下半年展望還要再觀察，回溫速度會比較慢，但半導體、5G 基礎建設及 3C 等設備需求，下半年可望持續暢旺。