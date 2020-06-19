〈上銀股東會〉下半年可望優於上半年 東南亞設廠潮將顯現

工具機關鍵零組件大廠上銀 (2049-TW) 今 (19) 日召開股東會，上銀表示，第 2 季營運可望轉盈，上半年有機會獲利，第 3 季也可望優於第 2 季，下半年在半導體、醫療與 5G 等需求帶動下，營運也會比上半年好；看好東南亞設廠的自動化設備需求，將從 8 月起顯現，下半年動能將優於上半年。

上銀集團總裁卓永財表示，目前訂單能見度 1.5 至 2 個月，以短急單為主，6 月營收有機會優於 5 月，7 月訂單也已滿載，第 3 季有機會比第 2 季好，從訂單需求來看，下半年也會比上半年好，在外部環境不佳之下，只能且戰且走。

董事長卓文恒則說，4 月起營收已逐月回穩，第 1 季目前看來為營運谷底，第 2 季可望轉虧為盈，上半年有機會獲利。

由於各地陸續解封，卓永財表示，對整體景氣還要再觀察一段時間，不過，半導體、醫療、5G 及自動化等需求，下半年動能可望延續，也因需求暢旺，今年以來相關產品價格已陸續調漲約 5-10%；而工具機產業景氣目前仍未明，第 3 季可能也不會太好。

卓永財並認為，醫療設備需求不會因疫情趨緩而減少，未來一段時間，各國均會建立自己的醫療產能，包括呼吸器、口罩等設備，帶動相關需求持續成長。

另一方面，先前受到美中貿易戰影響，帶動台商回流，卓永財指出，近期台商回流建廠需求已有所提升，並看好東南亞設廠潮效益將從 8 月起顯現，下半年東南亞設廠的智慧自動化設備需求，有機會優於去年及上半年。

上銀近來積極佈局機電系統整合領域，今年已著手協助豐田汽車，在中國廣州建置軟硬整合的產線；歐洲市場方面，近來陸續在義大利廠區，接獲包括天文台設備、電動自行車等新應用訂單，產品應用廣泛，未來可望持續打入其他新應用領域。

對於新台幣近期表現強勢，卓永財則認為，全球大環境不佳，產業競爭力沒這麼強，但新台幣卻變成最強的貨幣，可見新台幣升值是熱錢炒作因素，呼籲央行應適度排除、減少熱錢干擾，讓匯率回歸中性。