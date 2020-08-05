先進製程耗材需求大 崇越獲台積追單 今年可望首賺逾一股本

隨著晶圓代工業者台積電 (2330-TW) 下半年高階製程產能滿載，帶動矽晶圓、光阻液需求，崇越 (5434-TW) 也受惠，其中光阻液主力客戶需求動能加溫，加上新加坡新代理權出貨加持，下半年營收將優於上半年，法人也上調今年營收目標，從原先預估年增 10% 達 15%，上看 365 億元，全年也將首度獲利超越一股本。

崇越主要代理日本大廠信越的矽晶圓、光阻液產品，兩大產品營收比重約 6 成，代理區域涵蓋台灣、中國與新加坡，上半年矽晶圓需求優於預期，加上新加坡光阻液新代理權，出貨給某晶圓代工大廠，已逐步發酵，推升第二季營收創高，達 93.72 億元，季增 6.62%，年增 22.88%，上半年營收已達 181.62 億元，年增 23.32%。

崇越看好，客戶端需求強勁，矽晶圓、光阻液兩大產品銷售將再優於上半年，其中光阻液方面，崇越在台積電先進製程市占率高，為最大供應商，由於客戶先進製程產能滿載，光阻液近期持續加單，加上新加坡代理權發酵，營收將優於上半年。

矽晶圓部分，受惠中國晶圓廠產能開出，加上台灣客戶旺季需求，業績也持續成長。

此外，崇越今年除半導體材料銷售暢旺，環保工程也取得台灣、中國案件，去年業績約 40 億元，今年可望年增 5 成，上看 60 億元，成今年成長幅度最大產品線，預計第四季是認列旺季。

崇越上半年每股已賺逾 5.5 元，隨著下半年優於上半年，加上今年 7 月出售土地 0.98 億元，也將在後續認列，法人估今年獲利可望首度超越一股本。