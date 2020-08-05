外資持有股債占外匯存底近100%史上首見 關鍵在台積電

台灣央行今 (5) 日公布我國 7 月底外匯存底為 4961.71 億美元，較上月底續增 74.8 億美元，續創歷史新高，其中，外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額，共折計為 4949 億美元，月增多達 665 億美元，約當外匯存底高達 99.7%，較上月一口氣增加 12 個百分點，金額和比率均創史上新高，央行外匯局長顏輝煌認為，與台積電大漲有關。

顏輝煌說明，外資持有上市櫃市值比重達 42%，而 7 月台股大漲 1043 點、漲幅 8.98%，其中，權值王台積電飆漲 35.94%，且外資對台積電持股比重高達 76%，因此，外資持有新台幣資產折合成美元大幅增加。

顏輝煌強調，韓國的外資持有股債存款占其外匯存底比重長期超過 100%，6 月底更占達 138%，此並非台股特殊現象，「不用擔心，無需去解讀外資匯出，外匯存底就消失」。

顏輝煌說，外資只是外匯市場的參與者之一，平常心看待即可，外資有進有出，即便是 2008 年的金融風暴外資並未快速匯走，當時台股跌幅達 40-50%，而外資僅匯出 20%。

另一方面，7 月我國外匯存底創新高，顏輝煌解釋主要是 3 個原因，包括 (1) 歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增加、(2) 外匯存底投資運用收益，以及 (3) 資金大量匯入，導致外匯市場過度波動，央行進場調節。

其中，7 月歐元創 10 年來最大升幅達 5.8%，英鎊升值 6.9%，而日圓已升值 3.1%。