警示美國疫情失控 「美元微笑曲線」變成苦笑

美元指數自 3 月高點下跌 10%，尤其在美國第二波疫情升高下，最近幾周跌勢加速，導致理論上的美元微笑曲線趨平，美元貶勢似乎正向美國決策者發出警告，就是必須控制疫情的傳播。

大多數拋售美元是在紐約交易時段進行的，顯示美國國內投資者正在減少對美國強勢的押注，並引發對美元霸權的新一輪質疑，而且過去 20 年引導美元交易員的流行模式 --「美元微笑理論」已經發生了扭曲。

與此同時，資金流向正快速逆轉。疫情初期，投資者尋求美國國債等美元資產做為避風港，帶動美元飆升，但隨著美國疫情愈來愈嚴重，美國政府對疫情控制成效不彰，投資者對美國經濟造成長期的擔憂升高，更擔心利率和經濟成長率在未來幾年都維持在低檔，這些都拖累了美元走勢。

Eurizon SLJ Capital 執行長 Stephen Jen 表示，投資人迫切期待的是關於疫情控制的好消息，投資者對美元做多或做空主要反映出對政府疫情控制的關注，並未反映出經濟的基本面。

為了因應疫情對美國經濟的衝擊，美國政府向金融系統大量注入資金，最終可能會加劇通膨、侵蝕消費者的購買力，而且一國的預算赤字若激增，往往會降低投資者持有該國貨幣的意願。

而美元在美國交易時段的跌幅往往更大，顯示投資者在最新疫情數據公布後開始拋售。據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 週五公布的數據顯示，美元淨空單連續第四周增加，最近一周投機客更加看空美元，美元淨空單規模增至 2011 年 8 月以來最大。

Stephen Jen 曾提出「美元微笑理論」，認為美國經濟在衰退或金融危機期間，會因表現超過其他國家，美元會在避險情緒中走升，形成兩端上揚的微笑曲線。而在 7 月美元跌到兩年低點前，Stephen Jen 都還是看漲美元，預期美元很快就會隨著美國經濟而反彈。

此次美元微笑曲線較以往趨平。(來源：Bloomberg)

但隨著不斷增加的確診人數，減弱了經濟的振興，加州、德州和佛羅里達州上周冠狀病毒死亡人數創下新高，而紐澤西州也放慢了重新開放的速度，減弱了投資者對美元作為避險貨幣的興趣，造成美元跌跌不休，連 Stephen Jen 都不得不承認，此次錯估了美元走勢。

花旗集團外匯策略師 Calvin Tse 表示，隨著聯準會釋出大量流動性，降低了避險資金大舉湧入美元的可能性，以往出現兩端上揚的美元「微笑曲線」，現在曲線正在逐漸拉平，變成一抺苦笑。