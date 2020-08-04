裕日車Q2獲利季增逾700% 上半年賺逾半個股本

裕日車 (2227-TW) 今 (4) 日董事會通過第二季財務報表，上半年稅後純益 16.6 億元，年減約 57%，每股純益 5.53 元，其中，第二季稅後純益 14.81 億元，每股純益 4.93 元，較上季大增 727%，年減 25%，反映受新冠肺炎疫情衝擊。

由於兩岸車市均受疫情影響，裕日車指出，上半年合併營收 145.64 億元，年減 8.27%，營業利益 0.84 億元，年減 83%，不過，第二季營業利益已從第一季 239 萬元大幅回升。

裕日車旗下 Nissan 前 7 月累計銷售 18605 台，年減 8.78%，居車商第二，裕日車表示，進入車市傳統旺季後， 7 月接單明顯較 6 月更好，表現是今年以來最好的一個月，旗下最受歡迎的進口車款 Nissan Altima 有足夠庫存因應需求，另一大進口車款 Nissan Juke 9-10 月上市，可望再衝出一波買氣。

裕日車也規劃，主力車款之一 Sentra 預計第四季大改款上市，屆時將增添銷售動能。

另一方面，裕日車轉投資金雞母東風日產銷量已逐漸恢復，東風日產 6 月銷售 10.77 萬台，年增 9.7%，裕日車認為，東風日產全年新車銷售目標 127 萬台與去年相當，對裕日車獲利貢獻雖無法追上去年，但差距應不會太大。