〈裕隆集團法說〉熱門車款Livina 8月底停產 裕日車今年獲利拚追上去年

裕日車 (2227-TW) 今 (20) 日召開線上法說會，總經理李振成指出，長年熱銷車款之一 Nissan Livina 因歐六法規影響，預計 8 月底停產，將以 Kicks 或 Tiida 補上需求缺口；而目前中國車市銷售和台灣車市力拚不衰退的目標下，今年獲利可能追不到去年，有機會接近去年水準。

李振成指出，今年前 4 月汽車銷售年增 3%，但 4 月銷量卻是 2014 年以來同期銷售最低，顯示台灣車市受新冠肺炎疫情影響，導致不確定性持續升高。

不過，由於全球協力廠開始復工，且今年是政府執行汰舊換新政策的最後一年，裕日車預期下半年起車市銷售將轉趨熱絡，因此維持整體新車掛牌規模達 42.2 萬台的預估值。

裕日車去年在台銷售 3.78 萬台、市占達 8.6%，儘管前 4 月掛牌數衰退逾 15%，但李振成說，今年目標市占至少達到 8%，全年銷量上看 3.5 萬台水準。

而對於中國車市，李振成預估這波疫情影響將持續半年，有望於下半年開始恢復，預期全年銷量為 2000 萬台規模。

其中，裕日車轉投資金雞母東風日產第一季受到疫情衝擊，銷量僅 16.1 萬台，較去年同期的 29.1 萬台大幅衰退 44.67%，不過，李振成表示，東風日產 4 月起銷售已恢復，單月交車 8.7 萬台，獲利達到過往水準，今年目標是追到打平去年 127 萬台銷量。

整體來看，李振成坦言，今年東風日產較辛苦，而台灣銷售端 Kicks 雖熱賣但屬於薄利多銷，獲利較高的車款賣得較少，全年獲利要追上去年不太容易，但有機會接近去年水準。

至於缺料問題，李振成回應，美國、墨西哥和印度的零組件要到達生產端，「會有一點點的困難」，若各國能如原訂計畫復工，預料 6 月中旬前應可解決。