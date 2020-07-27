裕隆老臣辭總管理處總座 改由嚴陳莉蓮接任

裕隆集團 (2201-TW) 老臣陳國榮今 (27) 日傳出因個人因素，請辭裕隆總管理處總經理一職，職缺將由裕隆集團執行長嚴陳莉蓮兼任，裕隆強調，經管公司總經理由董事長 (即執行長) 直接兼任，可發揮更好的效率。

裕隆對此說明，集團經過去年組織改造，已取消副執行長職位並成立開放平台專案室，目的為縮短決策流程，並讓各事業體更有效自主管理。

目前裕隆總管理處的定位偏向強調幕僚的協調和管理控制功能─協助執行長及集團決策委員會 (EC)，以及各董事會的運作。

因此，在上述的架構下，經管公司總經理由嚴陳莉蓮直接兼任，藉此發揮更好的效率。

裕隆集團自嚴陳莉蓮接任以來，積極推動汽車事業價值鏈轉型，除完成華創車電的汽車研發平台採開放模式，由過去的「單一客戶、重資產」轉變為「全面開放、多元客戶」的開放平台新方向。

同時，嚴陳莉蓮已推動與鴻海集團 (2317-TW) 合作，希透過雙方各自在車輛研發與資通訊產業的資源互補優勢，共同發展汽車相關業務，目前雙方正積極推進合資公司的籌設。

嚴陳莉蓮去年 9 月取消副執行長職位，新成立「自有品牌暨開放平台整合專案室」直接向決策委員會報告，並全面梳理集團內各公司間的交叉持股狀況，重整集團業務，訂出聚焦汽車、紡織、金融、房地產等四大事業體的戰略，未來兼任總管理處總經理職位後，將由各事業體依權責與流程提報集團。