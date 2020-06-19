裕日車將推二大改款車 嚴陳莉蓮：有信心再創佳績

裕日車 (2227-TW) 今 (19) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，今年新冠肺炎疫情對國內外經濟影響甚鉅，仍將積極導入全新產品，下半年將推出全新國產化 SENTRA 轎車和全新大改款進口 JUKE 休旅車，有信心再創佳績。

嚴陳莉蓮說明，回顧去年，台灣車市總銷量達 42.7 萬台，裕日車為掌握新能源車商機，去年 9 月推出純電動車 LEAF 跨足大眾電動車市場，同時，導入搭載全球首創可變壓縮比引擎的旗艦轎跑車款 ALTIMA，得到市場不錯迴響；而在中國，儘管總體市場有衰退，但轉投資東風日產銷售並未衰退，仍維持良好的績效。

嚴陳莉蓮強調，有信心今年下半年在台灣車市推出新車款後，再創銷售佳績，裕日車也將持續精進品牌價值、產品競爭力和服務品質。

裕日車總經理李振成進一步說明，東風日產 4 月起已逐漸恢復去年的銷售水準，不過，東風日產即便要拚和去年相同的銷售水準，但今年肯定較去年辛苦，「東風日產獲利最好的狀況是較去年持平」，所幸，目前北京爆發二次疫情，對東風日產影響不大，因東風日產主要布局長江以南的市場。

在台灣市場，李振成坦言，主力改款車款是在年底推出，加上目前採衝量薄利多銷，今年台灣事業比較保守，即便第二、三季急起直追，仍很難達成去年水準。