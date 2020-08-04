信邦7月、前7月營運續寫新高 Q3可望衝單季最佳

連接線束及連接器信邦 (3023-TW) 今 (4) 日公告 7 月營收 19.09 億元，月增 4.%、年增 12.2%；累計前 7 月營收 117.65 億元，年增 10.5%，單月、累計營收雙雙續寫歷史新高，法人看好，信邦第三季營收、獲利可望同步登上歷史新高。

信邦指出，7 月受惠汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售較 6 月成長；汽車應用受惠電動車及充電設備需求增加，月增 3.12%；綠能應用因風力發電機的連接線組需求增加，月增 2.1%；通訊及電子週邊產業，在消費性電子需求增加，及 e-Bike 在需求及產能持續增加帶動下，月增 21.6%。

信邦 5 大應用前 7 月表現與去年同期相比，醫療及健康照護應用年增 21.1%、汽車應用仍年減 6.6%、綠能及節能應用成長 17.9%、工業應用成長 10.2%、通訊及電子週邊產品成長 4.4%。

以信邦各應用營收占比來看，綠能及節能應用佔 30.45%；工業應用產業佔 28.37%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 24.06%；醫療及健康照護產業佔 10.01%；汽車產業佔 7.11%。

若以產品別區分，連接線組生產銷售佔信邦營收 77.52%；連接器及零組件銷售佔 22.48%。

展望第三季，法人看好，信邦受惠進入消費性電子需求旺季，營收可望續強，單季營收可望續創新高，第四季雖然進入盤點淡季，但仍可望維持年增，改寫同期新高。