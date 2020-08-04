群聯處分子公司合肥兆芯電子部分股權 可望貢獻EPS逾20元

快閃記憶體控制晶片商群聯 (8299-TW) 今 (4) 日公告，旗下子公司 Core Storage Electronics (Samoa) Limited 董事會通過，擬處分子公司合肥兆芯電子 46.48% 股權，實現投資獲利，預計認列處分利益約新台幣 40 億元，最快今年底完成交易，可望挹注 EPS 約 20.29 元。

群聯 2015 年 6 月於中國安徽省合肥市設立合肥兆芯電子公司，協助在中國的客戶技術服務、客製化需求服務、及在地 ODM 代工生產整合。

群聯董事長潘健成表示，合肥兆芯營運至今已 5 年，逐漸建立基礎的在地支援技術工程團隊，盼透過處分部分股權，先實現這幾年投資合肥兆芯的獲利，並計畫將處分交易可得資金匯回台灣，進行研發人才的培養、新品技術開發、研發設備採購、及營運大樓擴增等。

潘健成強調，透過處分所持有的合肥兆芯部分股權，轉由策略性投資人主導合肥兆芯營運，以建立長期合作關係，調整未來對中國市場的發展策略，預期對群聯中國市場業務拓展及投資獲利，將有正面效益。

此次股權處分交易完成後，群聯預期將喪失對合肥兆芯的實質控制力，預計認列處分收益約新台幣 40 億元，但實際數字仍需以經會計師核閱或查核簽證的財務報表數字為主。

群聯今日也宣布集團旗下子公司 Core Storage Electronics (Samoa) Limited 董事會通過，擬整合集團子公司合肥兆芯及轉投資公司深圳宏芯宇公司股權架構，透過建立長期合作關係，且運用雙方分別在技術及業務行銷等的營運優勢，發揮綜效，以提升未來市場競爭力。