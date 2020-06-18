裕隆嚴陳莉蓮：納智捷發展須務實轉型 將調整腳步再出發

裕隆 (2201-TW) 今 (18) 日召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮表示，近年來因各項主客觀因素挑戰，自主品牌納智捷的發展必須務實轉型，經過去年整理後，今年將在開放平台新策略下調整腳步再出發，以「務實穩健」的原則持續努力，而與鴻海 (2317-TW) 合作的公司預計第三季成立。

嚴陳莉蓮表示，去年裕隆淨損 244.65 億元，主要是納智捷自主品牌在兩岸銷售未如預期，加上今年新冠疫情的衝擊將持續對汽車產業造成不利影響，因此，依穩健保守原則，針對車型技術資產和應收帳款進行減損提列。

嚴陳莉蓮強調，裕隆將持續不斷提升智慧製造能力，以開放平台的方向來啟動策略轉型，運用先進的製造代工和供應鏈服務能量，積極爭取多元客戶。

另一方面，對於活化資產，嚴陳莉蓮說明，新店裕隆城去年改變設計興建商場，確定將與誠品和威秀合作創造地方繁榮，預計明年開幕，而住宅區則將依未來市場狀況重新評估規劃。

展望今年，嚴陳莉蓮認為，中美經貿談判、高度全球化的市場環境和新冠肺炎疫情，帶來廣泛影響和連鎖效應，種種不利因素使外在環境充滿挑戰，不過，公司已有清楚的未來發展方向，轉投資公司也將各自擬定發展機會。

裕隆去年總提車台數為 42823 台 (含 NISSAN、LUXGEN 品牌)，營收共 302.62 億元，淨損 244.65 億元，虧損原因是對於帳上車型技術資產，進行提列資產減損，規劃動用特別盈餘公積 151.45 億元，並減資 57.29 億元彌補虧損，減資後實收資本額調降至 100 億元，有助提升未來每股淨值和每股盈餘。